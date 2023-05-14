بعد السعودية.. إيران تؤكد رغبتها تطبيع العلاقات مع دولة عربية مؤثرة

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعربت إيران عن رغبتها تطبيع العلاقات مع مصر، بعد أن واصلت تطبيق الاتفاق مع السعودية الذي رعته الصين، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات الإيرانية المصرية تطوراً وانفتاحاً جدياً ومتبادلاً.







وتطرق عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة “إرنا”، إلى ارتقاء مستوى العلاقات بين إيران ومصر، وأوضح أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة لذلك هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.



وأضاف: “هناك دول تبذل جهوداً وتشجع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما”، مؤكداً “أننا نرحب دوماً بتطوير العلاقات بين طهران والقاهرة وهناك لقاءات جمعت رؤساء مكتب رعاية المصالح للبلدين”.







ومن جهة أخرى، سلط عبد اللهيان الضوء على العلاقات بين طهران والرياض، وقال إن الخارجية السعودية قدمت سفيرها الجديد في طهران الثلاثاء الماضي، مضيفاً أن إيران ستعين سفيرها الجديد في الرياض قريباً.



وحول إعادة فتح سفارتي ايران والسعودية، أوضح: “إن زملائي في الخارجية يبذلون جهودهم منذ أسابيع لإعادة فتح السفارة والقنصلية”.



وأمس ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، “الخطوات المقبلة” من اتفاق استئناف العلاقات بين بلديهما والمبرم في مارس/ آذار الماضي برعاية صينية.