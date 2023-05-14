مصدر حكومي يكشف عن شروط حوثية تعجيزية جديدة تعرقل تقدم المفاوضات

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مصدر حكومي يمني مطلع، الأحد، عن تعقيدات جديدة تضعها جماعة "الحوثي" بخصوص تسليم رواتب الموظفين تعرقل تقدم مفاوضات تتوسط فيها السعودية وسلطنة عمان بين الجانبين.



ونقلت الأناضول عن المصدر قولها إن "جماعة الحوثي وضعت تعقيدات جديدة بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات".



وبحسب المصدر فإن الحوثي يشترط صرف رواتب لكل عناصره ومليشياته حسب كشوفات العام الحالي، فيما الحكومة الشرعية تطرح كشوفات 2014، لافتة إلى أن "الحوثي كان سابقا موافقا على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا.



وذكر المصدر أن "الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن".



وتابع: "الحوثي يضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم".



ويعاني قرابة مليون موظف في المناطق الخاضعة للحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي في البلاد.



وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، عقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قادة بجماعة الحوثي في صنعاء استمرت 6 أيام ، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.



