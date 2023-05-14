مصدر حكومي يكشف عن شروط حوثية تعجيزية جديدة تعرقل تقدم المفاوضات مسؤول حكومي يكشف سبب تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين مع الحوثيين رئيس مجلس القيادة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون المليشيات بتمويل من وزارته ... وزير الأوقاف يطالب بسرعة انجاز مبنى معهد البيحاني تركيا تعلن دعمها للحكومة الشرعية .. تفاصيل الإمارات تقر عقوبة لحبس وغرامة نصف مليون درهم لمن يتجاوز حدوده عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة انتخابية تركية .. سيارات إسعاف تنقل المرضى لمراكز الاقتراع اليمنية تنقل اليمنيين العالقين في السودان والدفعة الأولى وصلت مطار عدن في تصعيد خطير.. الحوثي يهدد باستهداف السعودية داعيا للتأهب طهران تكشف جديد علاقتها الدبلوماسية مع الرياض
كشف مصدر حكومي يمني مطلع، الأحد، عن تعقيدات جديدة تضعها جماعة "الحوثي" بخصوص تسليم رواتب الموظفين تعرقل تقدم مفاوضات تتوسط فيها السعودية وسلطنة عمان بين الجانبين.
ونقلت الأناضول عن المصدر قولها إن "جماعة الحوثي وضعت تعقيدات جديدة بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات".
وبحسب المصدر فإن الحوثي يشترط صرف رواتب لكل عناصره ومليشياته حسب كشوفات العام الحالي، فيما الحكومة الشرعية تطرح كشوفات 2014، لافتة إلى أن "الحوثي كان سابقا موافقا على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا.
وذكر المصدر أن "الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن".
وتابع: "الحوثي يضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم".
ويعاني قرابة مليون موظف في المناطق الخاضعة للحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي في البلاد.
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، عقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قادة بجماعة الحوثي في صنعاء استمرت 6 أيام ، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.