مسؤول حكومي يكشف سبب تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين مع الحوثيين

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 362

كشف مسؤول حكومي يمني الأحد، عن تأجيل المفاوضات الجديدة لتبادل الأسرى مع جماعة "الحوثي" بعد أن كانت مقررة غدا الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي قوله إنه "سيتم تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى مع الحوثيين، نتيجة استمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه بوقت سابق".

وأضاف أن "موعد انطلاق هذه المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى بين الجانبين، خصوصا السياسي البارز محمد قحطان المحتجز لدى الحوثيين منذ أكثر من 8 أعوام"، دون تفاصيل.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتفق فريق الحكومة اليمنية بشأن الأسرى مع نظيره الحوثي على جولة مفاوضات جديدة بينهما في 15 مايو/ أيار الجاري، تسبقها زيارات بين مأرب (وسط) وصنعاء (شمال) للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.