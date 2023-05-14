مصدر حكومي يكشف عن شروط حوثية تعجيزية جديدة تعرقل تقدم المفاوضات مسؤول حكومي يكشف سبب تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين مع الحوثيين رئيس مجلس القيادة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون المليشيات بتمويل من وزارته ... وزير الأوقاف يطالب بسرعة انجاز مبنى معهد البيحاني تركيا تعلن دعمها للحكومة الشرعية .. تفاصيل الإمارات تقر عقوبة لحبس وغرامة نصف مليون درهم لمن يتجاوز حدوده عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة انتخابية تركية .. سيارات إسعاف تنقل المرضى لمراكز الاقتراع اليمنية تنقل اليمنيين العالقين في السودان والدفعة الأولى وصلت مطار عدن في تصعيد خطير.. الحوثي يهدد باستهداف السعودية داعيا للتأهب طهران تكشف جديد علاقتها الدبلوماسية مع الرياض
كشف مسؤول حكومي يمني الأحد، عن تأجيل المفاوضات الجديدة لتبادل الأسرى مع جماعة "الحوثي" بعد أن كانت مقررة غدا الاثنين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي قوله إنه "سيتم تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى مع الحوثيين، نتيجة استمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه بوقت سابق".
وأضاف أن "موعد انطلاق هذه المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى بين الجانبين، خصوصا السياسي البارز محمد قحطان المحتجز لدى الحوثيين منذ أكثر من 8 أعوام"، دون تفاصيل.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتفق فريق الحكومة اليمنية بشأن الأسرى مع نظيره الحوثي على جولة مفاوضات جديدة بينهما في 15 مايو/ أيار الجاري، تسبقها زيارات بين مأرب (وسط) وصنعاء (شمال) للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين.
وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.