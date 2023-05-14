بتمويل من وزارته ... وزير الأوقاف يطالب بسرعة انجاز مبنى معهد البيحاني

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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زار وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم الأحد، معهد البيحاني في العاصمة المؤقتة عدن، للإطلاع على أعمال إعادة تأهيل مبنى المعهد، بعد أن تضرر بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على عدن عام ٢٠١٥م.

واستمع الوزير من المهندس علي محي الدين، المُكَلف من الوزارة بالاشراف على صيانة المعهد، ما تم إنجازه من الترميم، والمراحل الزمنية التي مرت بها أعمال الصيانة، والمدة المتوقعة لاستكمال بقية الترميم.

وحث الوزير على سرعة إنجاز أعمال الصيانة، للاستفادة منه كمبنى للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد، وافتتاحه أمام الطلاب بأسرع وقت ممكن، حتى تعود فاعليته الدينية والوطنية.

بالإضافة إلى الاستفادة من بعض مرافق المعهد كمبنى لديوان عام الوزارة عوضاً عن مبنى الإيجار.

وتتم أعمال صيانة معهد البيحاني بتمويل من وزارة الأوقاف والإرشاد، في ظل توجه معالي الوزير/ محمد بن عيضة شبيبة، لتفعيل كافة الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة للوزارة.

رافق الوزير في الزيارة، وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الأوقاف، الدكتور/ وضاح الشبحي، وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، الشيخ/ كمال با هرمز، ومدير عام الموارد البشرية، الدكتور/ وسيم فضل، ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، الأستاذ/ نبيل شجاع الدين.