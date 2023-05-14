تركيا تعلن دعمها للحكومة الشرعية .. تفاصيل

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، اليوم سفير تركيا لدى اليمن مصطفى بولات ، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته اكد السيد بولات، دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الاممية التي تبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.