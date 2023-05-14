تركيا تعلن دعمها للحكومة الشرعية .. تفاصيل الإمارات تقر عقوبة لحبس وغرامة نصف مليون درهم لمن يتجاوز حدوده عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة انتخابية تركية .. سيارات إسعاف تنقل المرضى لمراكز الاقتراع اليمنية تنقل اليمنيين العالقين في السودان والدفعة الأولى وصلت مطار عدن في تصعيد خطير.. الحوثي يهدد باستهداف السعودية داعيا للتأهب طهران تكشف جديد علاقتها الدبلوماسية مع الرياض تقرير يكشف عن جرائم مليشيات الحوثي بحق ابناء قبائل حجور أوكرانيا تعلن عن نصد أكبر هجمات روسية.. وتدمير 3 صواريخ و25 مسيرة الذكاء الاصطناعي يربح مؤسسي غوغل 18 مليار دولار.. كيف هذا؟ 60 مليون تركياً يصوتون اليوم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبرز التوقعات
استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، اليوم سفير تركيا لدى اليمن مصطفى بولات ، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهته اكد السيد بولات، دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الاممية التي تبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.