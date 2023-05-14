في سابقة انتخابية تركية .. سيارات إسعاف تنقل المرضى لمراكز الاقتراع

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وفرت وزارة الصحة التركية الأحد، سيارات خاصة لنقل الناخبين المرضى من المستشفيات والبيوت للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويستفيد من هذه الخدمة المرضى الذين يرقدون في المستشفيات أو الذين يتلقون خدمات صحية في المنازل ويرغبون المشاركة في التصويت. وفي حال طلب هؤلاء المرضى إيصالهم إلى مراكز التصويت، تتولى فرق مديريات الصحة توفير سيارات إسعاف أو سيارات نقل مرضى لهذا الغرض.

ومن بين المرضى الذين طلبوا الاستفادة من هذه الخدمة، السيدة قدرية تزجان، البالغة من العمر 91 عاما، وتقطن في منطقة قاضي كوي في إسطنبول.

وجاءت الفرق الصحية ونقلت تزجان من منزلها إلى مركز الاقتراع عبر سيارة إسعاف، وبعد الإدلاء بصوتها تمت إعادتها إلى بيتها.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا الأحد بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ). ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب