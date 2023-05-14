اليمنية تنقل اليمنيين العالقين في السودان والدفعة الأولى وصلت مطار عدن

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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وصلت اليوم الاحد الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في "بورتسودان" في السودان إلى مطار عدن الدولي، على متن الخطوط الجوية اليمنية.

هذه الدفعة شملت 179 مواطنا، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات القادمة ثلاث رحلات إلى مطاري عدن وصنعاء لنقل دفعات أخرى من العالقين اليمنيين في السودان.

وامس قالت وزارة الخارجية اليمنية إن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ الأحد تسيير رحلات مباشرة من السودان إلى مطاري عدن وصنعاء لنقل العالقين اليمنيين جراء الحرب الدائرة في الخرطوم.

وذكرت في تغريدة على صفحتها في "تويتر" أن الرحلات ستنطلق من بورتسودان إلى عدن وصنعاء وفقا لتوجيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة.

وشكرت الخارجية اليمنية الجهود السعودية والسودانية في المساعدة في عمليات الإجلاء، وكل من سعوا خلال الأيام الماضية لإنجاح عمليات الاجلاء بكل السبل".