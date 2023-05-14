في سابقة انتخابية تركية .. سيارات إسعاف تنقل المرضى لمراكز الاقتراع اليمنية تنقل اليمنيين العالقين في السودان والدفعة الأولى وصلت مطار عدن في تصعيد خطير.. الحوثي يهدد باستهداف السعودية داعيا للتأهب طهران تكشف جديد علاقتها الدبلوماسية مع الرياض تقرير يكشف عن جرائم مليشيات الحوثي بحق ابناء قبائل حجور أوكرانيا تعلن عن نصد أكبر هجمات روسية.. وتدمير 3 صواريخ و25 مسيرة الذكاء الاصطناعي يربح مؤسسي غوغل 18 مليار دولار.. كيف هذا؟ 60 مليون تركياً يصوتون اليوم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبرز التوقعات 24 حزبا و5 تحالفات يتنافسون في انتخابات تركيا 2023.. كيف تبدو المعركة؟ ثورة الذكاء الاصطناعي تدخل عالم طب الأسنان وجراحات الفم
وصلت اليوم الاحد الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في "بورتسودان" في السودان إلى مطار عدن الدولي، على متن الخطوط الجوية اليمنية.
هذه الدفعة شملت 179 مواطنا، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات القادمة ثلاث رحلات إلى مطاري عدن وصنعاء لنقل دفعات أخرى من العالقين اليمنيين في السودان.
وامس قالت وزارة الخارجية اليمنية إن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ الأحد تسيير رحلات مباشرة من السودان إلى مطاري عدن وصنعاء لنقل العالقين اليمنيين جراء الحرب الدائرة في الخرطوم.
وذكرت في تغريدة على صفحتها في "تويتر" أن الرحلات ستنطلق من بورتسودان إلى عدن وصنعاء وفقا لتوجيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة.
وشكرت الخارجية اليمنية الجهود السعودية والسودانية في المساعدة في عمليات الإجلاء، وكل من سعوا خلال الأيام الماضية لإنجاح عمليات الاجلاء بكل السبل".