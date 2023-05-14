في تصعيد خطير.. الحوثي يهدد باستهداف السعودية داعيا للتأهب

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اتهم القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، التحالف العربي بـ "المماطلة" في إيقاف عملياته العسكرية ورفع قيوده عن المنافذ التي تديرها الجماعة، داعيا للتأهب لأي تطور ميداني.

ودعا الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الحوثي، اليوم الأحد خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت إليها الجماعة في محافظة صعدة، الشعب اليمني إلى اليقظة والاستعداد الدائمين.

وقال: "العدو إلى الآن يماطل في وقف العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي، ورفع الحصار عن اليمن".

ولوح الحوثي، باستئناف جماعته هجماتها ضد السعودية والإمارات، قائلا: "نرى السعودية والامارات اليوم مكسورتان أمام اليمن وهي ترى القبة الحديدية وقد فشلت في تحصين الصهاينة فكيف بهم أن يحموا البلدان المطبعة، التي تقيم علاقات مع إسرائيل" حد قوله.