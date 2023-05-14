تقرير يكشف عن جرائم مليشيات الحوثي بحق ابناء قبائل حجور

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهمت منظمة حقوقية ميليشيا الحوثي بارتكاب "جرائم حرب وتطهير عرقي" بحق أبناء قبيلة حجور بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال تقرير صادر عن منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري، يوم السبت، تحت عنوان "حجور.. الجرح النازف"، إن "قبائل حجور تعرضت لانتهاكات متواصلة منذ محاولات الجماعة اجتياح مناطق القبائل عام 2011، وصولا إلى اجتياح مديرياتها الخمس في 2019".

وتنوعت الانتهاكات التي وثقها التقرير "ما بين حالات قتل وتنكيل بالمدنيين عند الاجتياح وإعدام ميداني للجرحى وتصفية آخرين وتشريد وتهجير لآلاف الأسر، وتفجير المنازل ومصادرة ونهب الأموال والأراضي والمزارع والممتلكات، والقيام بأعمال اختطافات واسعة لأبناء القبيلة من منازلهم ومن الطرقات حتى في المحافظات الأخرى"

وأكد التقرير اقدام الميليشيا على قتل وتصفية 117 مدنيا خلال حملاتها المتكررة على مناطق حجور، وجرح 537 آخرين، بينهم 12 امرأة و14 طفلا، واختطافها 337 شخصا من أبناء قبائل حجور، بينهم 5 أطفال"

وأشار التقرير إلى أن سبعة مختطفين لايزالون مخفيين قسرا في سجون المليشيا وهم: أحمد الزعكري، وعلى فلات، وحزام فلات، ومحمد علي الهادي، ويحيى ريبان، ومسلم الزعكري ونجيب النشمة".

وحملت المنظمة ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين والمخفيين قسرا، مؤكدة أن جرائم المليشيا بحق أبناء حجور "جرائم حرب لن تسقط بالتقادم".