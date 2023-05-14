الذكاء الاصطناعي يربح مؤسسي غوغل 18 مليار دولار.. كيف هذا؟

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يجني مؤسسا "غوغل"، ثمار جنون الذكاء الاصطناعي، مضيفين أكثر من 18 مليار دولار إلى ثروتهما المجمعة بعدما كشفت الشركة عن نسختها المحدثة من محرك البحث.

ارتفع صافي ثروة لاري بيدج بمقدار 9.4 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 107 مليارات دولار، في حين ارتفعت ثروة سيرجي برين 8.9 مليار دولار إلى 102 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وهو أكبر مكسب أسبوعي لهم منذ فبراير 2021. يأتي ذلك، بعدما كشفت شركة "غوغل" التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في مؤتمرها السنوي للمطورين يوم الأربعاء أنها ستبدأ في تجربة محرك بحث أكثر حوارية، وقد أتاحت برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.

وتأتي أهمية الكشف الجديد، في تأكيده لهيمنة الشركة في مجال تنافسي بشكل متزايد.

ارتفعت أسهم الشركة الأم "ألفابيت" بنسبة 1% تقريباً في نيويورك يوم الجمعة بعد ارتفاعها بنسبة 8.6% يومي الأربعاء والخميس.

بيج وبرين، اللذان كانا يساعدان في دفع الذكاء الاصطناعي ويشاركان في الشركة أكثر مما كانا عليه منذ سنوات، هما من بين أكبر الرابحين في عام 2023 بعد إضافة أكثر من 22 مليار دولار لكل منهما إلى ثروتهما.

ويحتلان المرتبة الثامنة والتاسعة من بين أغنى الناس في العالم، على التوالي. وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميدت، مستفيد آخر من طفرة الذكاء الاصطناعي.

لقد استثمر في العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال ورفض الدعوات العامة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى مخاوف بشأن التقدم التكنولوجي في الصين.

ولا يزال معظم ثروته البالغة 23.6 مليار دولار مرتبطة بشركة "ألفابيت"، حيث يعد ثالث أكبر مساهم فردي.

وزادت ثروته الصافية 1.8 مليار دولار هذا الأسبوع