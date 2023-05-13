المليشيات الانقلابية تختطف شيخ سلفي في صنعاء

السبت 13 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اختطفت مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة إيرانيًا، اليوم السبت، شيخ دين سلفيًا في العاصمة المختطفة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت باختطاف الشيخ السلفي عادل العديني، القائم على مركز بلال في صنعاء الرازحة تحت سيطرتها.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا اقتادت العديني إلى أحد سجونها.

يُذكر أن جماعة السلفيين الدينية تعرضت، وتتعرض لصنوف التنكيل والملاحقات والاختطافات من قِبل المليشيا الحوثية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار ممارسات إقصاء وإلغاء واستبداد تستهدف بها المليشيا الكهنوتية كل الجماعات والمذاهب المخالفة لها، وكل من يعارضها.