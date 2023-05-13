السبت 13 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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نظَّمت الجالية اليمنية في "مانشستر الكبرى" في المملكة المتحدة، الأربعاء المنصرم، اليوم الثقافي اليمني برعاية القنصل العام للجمهورية اليمنية بالمملكة المتحدة "أحمد البابلي".

وتهدف الفعالية التي حضرها، دبلوماسيين ومسؤولين من السلطات المحلية والجالية اليمنية والجاليات الاخرى المقيمة في المملكة المتحدة، إلى تعريف الجمهور بثقافة اليمن وتاريخها الغني.

وشارك في الفعالية عديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية والتجارية والأسر اليمنية التي قدَّمت عروضاً مختلفة من الفنون التشكيلية والموسيقى والرقص الفلكلوري.

كما عرضت الفعالية صورًا لأهم المعالم السياحية في اليمن، وصوراً لأهم الشخصيات اليمنية التي أسهمت في الحياة اليمنية او البريطانية وعرضت الأزياء اليمنية والمشغولات الحرفية والأطعمة اليمنية والبن اليمني اللذي يتميز به اليمن.

وفي كلمة له، أكد القنصل اليمني، احمد البابلي، على أهمية الثقافة في تعزيز التفاهم بين الشعوب، معبرا عن تشجيعه للمشاركين على تعزيز العلاقات الثقافية والاندماج مع المجتمع مع الحفاظ علي الهوية اليمنية.