برلماني متحوث :المراكز الصيفية من اين لها أموال ومتى تم إدخالها في الموازنة ومن أين جرى تمويلها؟

السبت 13 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر أعضاء في مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء عن استغرابهم من تقديم يحيى الحوثي وزير التربية في حكومة الجماعة مذكرة الى المجلس يطالب فيها بمعالجة العجز في طباعة الكتاب المدرسي.

وخلال الأيام الماضية قدم الحوثي يحيى مذكرة إلى مجلس نواب صنعاء شكى فيها عدم توفر مصدر تمويل أو موازنة معتمده لطباعة الكتاب المدرسي لخطة الجزء الاول والثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ وطالب المجلس بمعالجة ذلك.

النائب أحمد سيف حاشد قال في تغريدة له "كل سنة يريدون طباعة الكتاب المدرسي مرتين ويلحق هذا إدخال وتعديل للمنهج المدرسي، وهو الهدف.. والسؤال إلى اين؟!

وتساءل " لماذا اصلا يتم طباعة الكتاب المدرسي بالسنة مرتين.. بإمكانكم طباعة مرة واحدة كل ثلاث سنوات؟!" وأوضح " إنه التمكين الذي يجعلكم بمرات متعاقبة تستهدفون الكتاب المدرسي مرتين وثلاث وعشرا حتى تصيروه منهج جماعة لا وطن".

وقال حاشد " المراكز الصيفية من اين لها أموال ومتى تم إدخالها في الموازنة ومن أين جرى تمويلها.. نحن في مجلس نواب صنعاء لا نعرف شيئا عن هذا التمويل ومصدره؟؟!! ما علاقة المراكز بوزارة التربية والتعليم وموازنتها؟! كيف نجد تمويل هنا ولا نجد تمويل هناك؟!".

وأشار الى أن منظمة اليونيسف كانت تتكفل بطباعة الكتاب المدرسي ولكن تدخل الجماعة الحوثية وادخال التعديلات على المنهج أوقفت المنظمة دعمها في هذا الجانب، وأوضح " اذا هم لا يريدون طباعة الكتاب المدرسي للجمهورية اليمنية ولكن يريدون تعديل المناهج وتمويلها من الضرائب التي يدفعها المواطن من كدحه ونزيفه في خدمة توجه جماعة".