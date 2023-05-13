أردوغان يكشف موقفه في حال خسر الانتخابات.. والسلطات التركية تضبط أوراق اقتراع “مزورة”

السبت 13 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بينما يترقب العالم نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا غداً الأحد، كشف الرئيس رجب طيب أردوغان، عن موقفه في حال خسر الانتخابات، مؤكداً أنه سيقبل النتيجة أياً كانت.

– أردوغان يكشف موقفه في حال خسر الانتخابات

وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، فإن أردوغان، قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة، رداً على صحفي سأله ماذا ستفعل لو خسرت في الانتخابات: إن الحزب الحاكم وحلفاءه “سيعتبرون أي نتيجة في صناديق الاقتراع شرعية”، وسيفعلون “كل ما تتطلبه الديمقراطية”.

وجاء ذلك بعدما اعتبر منافسه الرئيسي، كمال كيليتشدار أوغلو، بأن أعضاء الحكومة قد لا يرغبون بنقل السلطة سلمياً في حال فوز المعارضة.

كما اتهم مرشح المعارضة الأبرز الخميس فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية “التزييف العميق” ومعلومات مضللة أخرى، تهدف إلى التأثير على نتيجة انتخابات الأحد.

لكن الرئاسة الروسية نفت من جانبها، “بشدة” هذا الاتهام، فيما وقف أردوغان في صف نظيره الروسي بوتين خلال ظهور متلفز بحملته الانتخابية، أمس الجمعة.

ضبط أوراق اقتراع “مزورة”

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة “يني شفق” التركية، مساء أمس الجمعة: إنه تم ضبط أوراق اقتراع للانتخابات الرئاسية في مركبة تابعة لمسؤول في حزب الشعب الجمهوري، وتم العثور عليها مختومة بالتصويت لصالح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأضافت الصحيفة: عثر على هذه الأوراق الانتخابية في سيارة رئيس الحزب المعارض في إحدى المناطق بولاية قونية، وصودرت 41 بطاقة اقتراع، كانت قد ختمت بالتصويت بـ”نعم” لصالح كمال كليجدار أوغلو الذي يمثل “الطاولة السداسية.

والجدير ذكره أن عدد الناخبين الأتراك الذين سيتوجهون إلى المراكز الانتخابية غداً، يبلغ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 شخصاً، أكثر من نصفهم من النساء، بحسب “اللجنة العليا للانتخابات” التي حددت عددهن بـ30 مليوناً و710 آلاف و790 امرأة.

وكانت عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، التي بدأت في 27 أبريل/ نيسان، قد انتهت مساء الثلاثاء 9 مايو.

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم أردوغان وكيليتشدار أوغلو وسينان أوغان، وذلك عقب سحب محرم إينجه طلب ترشيحه الخميس.