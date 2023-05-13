وزارة الأوقاف تفتح باب القبول للشركات الناقلة في تفويج الحجاج

السبت 13 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والارشاد، اليوم، فتح باب التقدم لملاك الشركات الناقلة أو وكلائهم الراغبين في نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لموسم ١٤٤٤هجرية.

وشددت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، على ضرورة استكمال ملف الشروط والضوابط ابتداءً من يوم غدٍ

الأحد ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣ م ، على أن يكون آخر موعد لتسليم ملف الشروط وإعادته إلى ( قطاع الحج والعمرة )، يـوم الخميس الموافـق ١٨ / ٥ / ۲۰۲۳ م، وذلك في مقر القطاع بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.