آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 13/05/2023
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 531
بيع الدولار 537
شراء السعودي 141
بيع السعودي 141.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1248
بيع الدولار 1255
شراء السعودي 332
بيع السعودي 333