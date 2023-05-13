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آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن

السبت 13 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 13/05/2023 

الاسعار في صنعاء

شراء الدولار               531

بيع الدولار                 537

شراء السعودي          141

بيع السعودي               141.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1248

بيع الدولار                 1255

شراء السعودي             332

بيع السعودي              333

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