مقتل فنانة شهيرة في أم درمان .. بالسودان آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن رئيس أركان الجيش اليمني يتحدث عن عاملين رئيسيين لاستقرار اليمن والمنطقة اليمن ترحب بتوقيع الأطراف السودانية اتفاق في جدة السعودية الموت يغيب الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر موقف جديد لروسيا بشأن أمن ووحدة اليمن دراسة ضخمة ومخيفة تكسف علاقة التدخين اليومي بتقلص الدماغ كشف أسرار .. ماذا تقول رائحة جسمك عن صحتك في ثاني أكبر حدث تاريخي لدولة إسلامية بعد تركيا ....1.8 مليون يختارون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية تسلل إلكتروني يستهدف بيانات آلاف موظفي الحكومة الأميركية
قال رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الوحدة اليمنية والتخلص من تنظيم الحوثي الإرهابي، عاملان رئيسيان لاستقرار اليمن والمنطقة.
وكتب بن عزيز في تغريدة على تويتر: "كانت ومازالت يدّنا ممدودة للسلام على أساس المرجعيات الثلاث رغم تعنت تنظيم جماعة الحوثي وإدراكنا إنهم ليس أهل سلام ولن يجنحوا له مهما قدمت لها من تنازلات".
وتابع: لن تستقر اليمن وتنعم بالأمن والأمان إلا واحدة موحدة والتخلص من تنظيم الحوثي الإرهابي لتستقر معها المنطقة كلها.