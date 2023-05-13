رئيس أركان الجيش اليمني يتحدث عن عاملين رئيسيين لاستقرار اليمن والمنطقة

السبت 13 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الوحدة اليمنية والتخلص من تنظيم الحوثي الإرهابي، عاملان رئيسيان لاستقرار اليمن والمنطقة.

وكتب بن عزيز في تغريدة على تويتر: "كانت ومازالت يدّنا ممدودة للسلام على أساس المرجعيات الثلاث رغم تعنت تنظيم جماعة الحوثي وإدراكنا إنهم ليس أهل سلام ولن يجنحوا له مهما قدمت لها من تنازلات".

وتابع: لن تستقر اليمن وتنعم بالأمن والأمان إلا واحدة موحدة والتخلص من تنظيم الحوثي الإرهابي لتستقر معها المنطقة كلها.