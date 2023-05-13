الموت يغيب الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر

السبت 13 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر مساء الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنه وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها الى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية.

يذكر أن الراحل ولد في 13 يونيو/حزيران 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وفقا لصحيفة "القبس" لكويتية.

ويعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.