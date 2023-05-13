موقف جديد لروسيا بشأن أمن ووحدة اليمن

السبت 13 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جددت روسيا دعمها لوحدة اليمن وأمنه واستقراره مطالبة بوقف الحرب.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده تدعم الجهود الأممية لتحقيق السلام في البلاد.

من جانبه، أكد سفير اليمن لدى موسكو، أحمد الوحيشي، أن الحكومة ترحب بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأشار، خلال لقائه بالمبعوث الروسي بوغدانوف، إلى أن الحكومة تحرص دوماً على توفير السبل الكفيلة برفع معاناة الشعب وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وبالأخص القرار الدولي (2216).

إلى ذلك أقر المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيم ليندركينغ، بأن الطريق لإنهاء الصراع في اليمن طويل ومعقد، مشيرا الى وجود تحديات كبيرة بينها انعدام الثقة بين الأطراف.

وقال، في إيجاز صحفي عقب جولة له في المنطقة، إن المفاوضات جارية لتأمين اتفاق أكثر شمولا تحت رعاية الأمم المتحدة، متهما إيران بمواصلة توريد الأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن.