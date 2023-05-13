كشف أسرار .. ماذا تقول رائحة جسمك عن صحتك

السبت 13 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يفرز الجسم روائح يمكن التخلص منها في كثير من الأحيان بالاستحمام أو مزيل العرق أو العطر. لكن عندما تكون الروائح كريهة، فإن هذا قد يكون مصدر قلق لأي شخص يعاني منها.

وقالت جوليا غيريني، الصيدلانية الرئيسية من ، لصحيفة "ذي صن" البريطانية إن أسوأ شيء يمكنك فعله عندما تلاحظ رائحة كريهة عليك هو تجاهلها.

وأضافت: "أنت مدين لنفسك، وللأشخاص من حولك، بتحديد السبب في أسرع وقت ممكن والحصول على العلاج المناسب". ما الذي يمكن أن تشير إليه رائحة الجسم السيئة؟

1. السمنة قالت الدكتورة صوفي نيوتن إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة لرائحة الجسم السيئة، وذلك لأن الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة غالبا ما يكون لديهم طيات في جلدهم، وهي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا.

ووجدت دراسة سابقة أن الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لضعف حاسة الشم مقارنة بالنحيفين. ويشير هذا إلى أن الأشخاص الأكبر حجما هم أقل عرضة للملاحظة عندما تكون رائحتهم كريهة. ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني والسرطان والسكتة الدماغية.

2. مرض السكري وأوضح الخبير أنه إذا كنت مصابا بمرض السكري، فإن التغيير في رائحة الجسم يمكن أن يكون علامة على الحماض الكيتوني المرتبط بمرض السكري، والذي يمكن أن يصدر رائحة حلوة تشبه رائحة الفواكه.

ويحدث الحماض الكيتوني السكري (DKA) عندما يكون هناك نقص حاد في الإنسولين في الجسم. والإنسولين هو هرمون يساعد جسمك على استخدام الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة. وعندما ينتقل جسمك إلى الحماض الكيتوني السكري، لا يستطيع الجسم استخدام السكر للحصول على الطاقة، ويبدأ في استخدام الدهون بدلا من ذلك.

وتؤدي مستويات الكيتون المرتفعة إلى أن يصبح دمك حامضيا ورائحة جسمك تصبح حلوة.

3. أمراض الكبد قالت الدكتورة صوفي إن الذين يعانون من أمراض الكبد يمكن أن تنبعث منهم رائحة كريهة. ويمكن أن يعاني المصابون من التعرق المفرط ورائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد. وعندما يتوقف الكبد عن العمل، أو يتباطأ، يتراكم العديد من السموم والملوثات في البول والعرق والتنفس. ويشير مصطلح "مرض الكبد" إلى أي من الحالات العديدة التي يمكن أن تؤثر على الكبد وتتلفه.

جفاف الفم قد يكون عارضا منذرا بخمسة أمراض خطيرة ويمكن أن يؤدي عدم علاج أمراض الكبد إلى فشل الكبد وسرطان الكبد.

4. الفشل الكلوي الفشل الكلوي هو حالة طويلة الأمد حيث لا تعمل الأعضاء التي ترشح الفضلات من الدم كما ينبغي. وإذا فشلت الكلى، فقد يصبح الجسم مثقلا بالسموم وهذا يمكن أن يهدد الحياة إذا تركت الحالة دون علاج. وأوضحت الدكتورة صوفي أن الذين يعانون من هذه الحالة قد يكون لديهم رائحة جسم تشبه الأمونيا، وهذا بسبب تراكم السموم في الجسم