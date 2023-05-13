تسلل إلكتروني يستهدف بيانات آلاف موظفي الحكومة الأميركية

السبت 13 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت مصادر مطلعة إن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأميركية تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة.

ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.

وأخطرت وزارة النقل الكونغرس، الجمعة، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "رويترز" أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".

وقالت الوزارة في بيان لـ"رويترز" إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.

وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددا