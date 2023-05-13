حريق يلتهم 6 مساكن لأسر نازحة في محافظة مأرب

السبت 13 مايو 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اندلع حريق في أحد مواقع النزوح في محافظة مأرب، شرقي اليمن، متسبباً هذه المرة بتدمير 6 مساكن لأسر نازحة بما فيها من ممتلكات شخصية ومواد غذائية وغير غذائية وأدوات منزلية.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (EX.U.IDPs) في تقرير لها أن حريقاً اندلع امس الخميس في موقع النجاح للنازحين في محافظة مأرب، أسفر عن تدمير 6 مساكن لأسر نازحة في المخيم، و"لم يتم الإبلاغ عن وجود أي ضحايا أو إصابات بشرية".

وأضاف التقرير أن الحريق الذي شب الساعة الحادية عشرة صباحاً بسبب ماس كهربائي، بدأ في إحدى الخيام لينتقل منها إلى أخرى حتى أتى على 6 خيام بكافة محتوياتها، قبل أن يتم إخماده باستخدام عربات نقل المياه وبمساعدة من النازحين المتواجدين في المكان.

وأشار إلى أن الحريق الذي استمر حوالي الساعة أدى إلى احتراق كلي لخيمة واحدة و4 شبكيات وكنتيرة واحدة، كما نتج عنه احتراق جميع ممتلكات الأسر من مواد غذائية وغير غذائية وأدوات مطبخ وحمامين و3 خزانات مياه ومكيفين وسيارة واحدة، كما "أفاد بعض الضحايا أنهم فقدوا المال والوثائق القانونية في الحريق، نظرا لعدم وجود استجابة فورية وخدمات الإطفاء في الموقع".

ودعت الوحدة التنفيذية الشركاء الإنسانيين والمنظمات الدولية والمحلية إلى الاستجابة السريعة وتوفير احتياجات الأسر المتضررة من مأوى ومواد غذائية وغير غذائية ومساعدات نقدية. إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق في مخيمات النازحين وتجهيزات إطفاء من أجل التخفيف من أضرارها.

ويعد موقع النجاح واحداً من المواقع الكبيرة للنازحين في مديرية مأرب المدينة، إذ يستقبل الموقع المئات من الأسر النازحة، وأغلب المساكن فيه قديمة جداً وقابلة للاشتعال.

يذكر أن هذا الحريق هو الـ62 في سلسلة الحرائق التي ضربت مخيمات النازحين بمحافظة مأرب منذ مطلع العام الجاري 2023، وتسببت حتى الآن بوفاة 3 نازحين، وإصابة 17 آخرين، إضافة إلى تدمير عشرات المساكن، كما أنه يأتي بعد أيام قليلة فقط من 3 حرائق مماثلة في مواقع النازحين بالمحافظة، أحدهم في مخيم المطار؛ التهم 12 مسكناً، وآخر بمخيم الحداد، وثالث في مخيم مراد آل معيلي.