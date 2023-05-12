أمريكا تعلن إرسال تعزيزات دفاعية إلى الخليج لمواجهة “خطر”يهدد ممرات التجارة العالمية

الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف البيت الأبيض اليوم الجمعة عن خطط لإرسال تعزيزات دفاعية إلى الخليج العربي، بهدف مواجهة “خطر”، تؤكد الولايات المتحدة على أنه يؤثر على ممرات التجارة العالمية. تعزيزات دفاعية إلى الخليج وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج وإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة. وأوضح كيربي أن إيران مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول. وخلال إفادة صحفية شدد على أن وزارة الدفاع ستتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج” رداً على التحركات الإيرانية. وأوضح كيربي أن القيادة المركزية الأميركية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات في الأيام المقبلة. وقبل أيام احتجزت إيران ناقلة نفط ثانية في أسبوع في مياه الخليج، وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بالإفراج عنها، في أحدث تصعيد لسلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019. تعديات إيران على الممرات التجارية وقال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ومقره البحرين، في الثالث من مايو، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط “نيوفي” التي ترفع علم بنما في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. وجاء الحادث بعد أيام من احتجاز ايران لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان. وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدين بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الملاحة التجارية وإن واشنطن لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرض للخطر الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط. وتابع كيربي: إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة على شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية. وتتحدث إيران عادة عن أحقيتها بجزء كبير من مياه الخليج العربي، وتقوم باحتجاز سفن وناقلات نفط عادة ما تتحدث على أنها تحمل نفطاً “مسروقاً”، وسبق وقام الحرس الثوري الإيراني بالعديد من عمليات السطو على سفن وناقلات نفط واحتجازها أثناء مرورها بالخليج أو قرب المياه الإقليمية لإيران.