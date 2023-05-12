إجراءات حكومية لتسيير رحلات للخطوط الجوية اليمنية لإجلاء اليمنيين العالقين في السودان

الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اعتزامها تنفيذ عمليات إجلاء إضافية مباشرة لـ اللرعايا اليمنيين العالقين في السودان خلال الأيام القليلة القادمة. وقالت سفارة اليمن في الخرطوم، في تغريدة على حسابها في منصة "تويتر" اليوم الجمعة، أن هناك إجراءات لتسيير رحلات للخطوط الجوية اليمنية لإجلاء اليمنيين العالقين في السودان خلال هذا الأسبوع. وأضافت أن الرحلات الجوية التي ستحمل العالقين اليمنيين ستكون مباشرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وأشارت السفارة إلى أن هناك توجهات حكومية أيضاً للتعاقد مع شركة طيران أخرى، حتى "يتم إجلاء كافة الرعايا العالقين في السودان وإعادتهم إلى أرض الوطن". وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي بموجب توجيهات رئيس الحكومة، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي، خلال ترأسه اجتماعاً لقيادة وزارة النقل وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها، حيث وجه الجهات المختصة "بمضاعفة ومواصلة الجهود الهادفة إلى تسريع عمليات الإجلاء للرعايا اليمنيين العالقين في السودان، وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم". هذا وكانت الحكومة، وبالتنسيق مع السلطات السعودية، قد أعلنت عن إجلاء أكثر من 900 مواطن يمني على دفعات من السودان التي تشهد صراعاً دامياً بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ منتصف أبريل الماضي.