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روسيا تجدد رفضها لمشروع الانفصاليين في اليمن

الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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جددت روسيا، الجمعة، دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، والحفاظ على أمن ووحدة البلاد.   جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي، مع مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف.   وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.   وتطرق الوحيشي الى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم مساعي إحلال السلام، مؤكدا ترحيب الحكومة بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي، وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
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