قبيل الانتخابات التركية ب48 ساعة دول مجلس التعاون الخليحي وبشكل جماعي تجري مباحثات مع اسطنبول

الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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مباحثات خليجية تركية لبحث سبل تعزيز التعاون تمت عبر الاتصال المرئي وشهدت "استعراض الجانبين العلاقات المميزة التي تجمع دول المجلس بتركيا في شتى المجالات"، وفق بيان لمجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في بيان للمجلس الذي يضم كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين.

وأفاد المجلس، في بيان، بأن "الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالإدارة العامة للمفاوضات، عقدت الخميس عبر الاتصال المرئي، اجتماعاً استطلاعياً مع نظيرتها في تركيا"، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "استعرض الجانبان في الاجتماع العلاقات المميزة التي تجمع دول المجلس بجمهورية تركيا في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية". كما بحث الاجتماع "سبل تعزيز هذه العلاقات وزيادة التعاون المشترك"، وفق المصدر ذاته. وصعدت الصادرات التركية في يناير إلى 19 مليارا و375 مليون دولار، بزيادة 10.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

ووفق تلك البيانات التي وصلت الأناضول، فقد سجلت صادرات تركيا إلى دول الخليج مليارا و431 مليون دولار في يناير 2023.