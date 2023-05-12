في رسالة وجهها للكونغرس.. قرار للرئيس الأميركي يتعلق باليمن

الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-CNN

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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه رسالة إلى الكونغرس بشأن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن.

ووفقا للرسالة التي نشرها البيت الأبيض، قال بايدن إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في 16 مايو/ أيار 2012 ستستمر بعد يوم 16 مايو الجاري.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية، وآخرين تمثل تهديدا لسلام اليمن وأمنه واستقراره، وتشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق باليمن".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، يوم الجمعة الماضي، إنه اتصل هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشأن "الجهود المشتركة بين البلدين لدفع السلام في السودان واليمن".

وأضاف بلينكن، عبر تويتر: "أجريت مناقشة مهمة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول جهودنا المشتركة لدفع السلام في السودان واليمن، وأعربت عن امتنان الولايات المتحدة للمساعدة السعودية الحاسمة للمساعدة في تسهيل عبور المواطنين الأمريكيين المغادرين السودان عبر جدة".

وكذلك كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في بيان سابق منذ أيام، أن الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ مؤخرا إلى منطقة الخليج كانت تهدف إلى "تعزيز الجهود القائمة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة".

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل وثيق مع كل من الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي أتاحت أطول فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب، وذلك بغرض دعم عملية سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح لليمنيين تشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلادهم".

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا، في بيان سابق بحسب موقع الأمم المتحدة، عن ترحيبهم بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى مدينة صنعاء اليمنية، وكذلك رحب أعضاء المجلس بدعم السعودية وعُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.