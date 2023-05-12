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قرعة بطولة كأس آسيا في قطر تضع المنتخبات العربية في مجموعات قوية

الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قرعة كأس آسيا 2023 في قطر

البطولة تنطلق في يناير العام المقبل.

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