الجيش يفتك بـ مليشيات الحوثي غربي تعز

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أحبطت قوات الجيش، اليوم الخميس، محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع الجيش في جبهة الكريفات شرق تعز حسب ما ذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

كما استهدفت قوات الجيش تجمعًا لعناصر المليشيا الإرهابية في جبهة الصلو جنوب شرق تعز أثناء محاولتها تنفيذ أعمال عدائية ضد مواقع عسكرية.

في السياق، تصدت الدفاعات الجوّية للقوات المسلحة لطائرة إيرانية مسيّرة في جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز.