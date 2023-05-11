الشيخ سلطان البركاني:جماعة الحوثي أداة لتنفيذ أجندة خارجية ومشروع تدميري لليمن والمنطقة

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الخميس، أنه لا يوجد شريك حقيقي في عملية السلام باليمن، وأن جماعة الحوثي غير جادة في عملية التسوية السياسية بكونها أداة لتنفيذ أجندة خارجية ومشروع تدميري لليمن والمنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء افتراضي جمع البركاني مع المبعوث الأممي للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لمناقشة مستجدات الملف اليمني، والجهود الاممية المنسقة مع المجتمع الاقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، وانهاء الحرب في البلاد.



وقال بأن جماعة الحوثي أداة لتنفيذ أجندة خارجية، الأمر الذي يجعل الجهود الأممية والسعودية تصطدم بما يحمله هذا المشروع المدمر من كارثة على المنطقة وعلى الأمن والسلام الدوليين، وأمن الممرات المائية ومصادر الطاقة.



واستعرض رئيس المجلس خلال اللقاء، صعوبة الأوضاع التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في مختلف الجوانب وفي مقدمة ذلك ما تعانيه محافظة تعز من حصار جائر وقطع للطرقات والمعابر.



ودعا البركاني، المبعوث الأممي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للإضطلاع بمسؤوليتهم تجاه ما تعانيه تعز من حصار جائر وقتل يومي ومستمر منذ ثمان سنوات.



وأشاد الطرفان بالجهود والتحركات التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل للأزمة اليمنية وانهاء الحرب والمعاناة الإنسانية وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة.



كما ناقش الجانبان مستجدات التطورات السياسية نحو تحقيق السلام والجهود التي تبذل في سبيل ذلك، حيث استمع رئيس المجلس إلى نتائج الجهود والمساعي والتحركات المحلية والدولية التي قام بها المبعوث الأممي خلال هذه الفترة للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية اليمنية.



بدوره، استعرض المبعوث الاممي الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات السلام .. مجدداً التزامه بمواصلة تلك الجهود والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني، لافتاً إلى أن جولاته وجهوده ولقاءاته مع كافة الأطراف تهدف إلى تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف والوصول إلى رؤية للوصول إلى تحقيق السلام.



وأبدى غروندبرغ، تفهمه لما يعانيه أبناء محافظة تعز، مؤكداً أنها ستحظى بالاهتمام المطلوب خلال المرحلة الراهنة في إطار الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف القضية اليمنية وأنه سيسعى لتحقيق تقدماً كبيراً في ملف تعز التي يشعر بما يعانيه أبنائها من حصار وتضيق عليهم، مشيراً أن ملف فتح جميع الطرقات سيبدأ من تعز كونها أكثر المحافظات معاناة.