مقتل شيخ قبلي بارز في صنعاء

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قتل شيخ قبلي بارز، في العاصمة صنعاء، برصاص مسلحين مجهولين، وسط فلتان أمني مروع تشهده مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال مصدر محلي، إن مسلحين مجهولين، استهدفوا بوابل من الرصاص الشيخ "حسين علي حاتم" في منطقة "حزيز" جنوب صنعاء.
وأضاف المصدر، أن المسلحين استهدفوا "حاتم"، أثناء عودته من صلاة الفجر فجر الأربعاء.
ويعد الشيخ "حاتم" من أبرز مشائخ قبيلة سنحان، وسط مطالبات واسعة لكشف الجناة ومن يقف خلف الحادثة التي قوبلت بإستياء وغضب مجتمعي كبير.