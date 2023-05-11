الخارجية اليمنية تبلغ الإدارة الأمريكية ترحيب اليمن بمبادرات السلام الشامل وفقاً للمرجعيات

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أشاد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، بجهود السلطات الأمريكية في دعم وحماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية والتي تكللت مؤخراً باستعادة بلادنا لعدد من القطع الأثرية الهامة والتي تمثل موروثاً ثقافياً مهما للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أحمد بن مبارك، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، لبحث مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

كما جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مساندتها وترحيبها بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي تشهدها البلاد، بما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات.

وأشار بن مبارك، الى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم مساعي إحلال السلام، مشيداً بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

وأكد على اهتمام الحكومة اليمنية بتعزيز أوجه التعاون المختلفة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والأمنية وبما ينسجم مع العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الصديقين.

بدوره، جدد السفير الامريكي، موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً موقف بلاده الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وأمن ووحدة واستقرار اليمن.