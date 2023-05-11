اللجنة العليا للمراكز الصيفية تناقش تحضيراتها لبرامج المراكز الصيفية ٢٠٢٣م

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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عقدت اللجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، في مبنى ديوان عام الوزارة، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أنشطة المراكز الصيفية لصيف عام ٢٠٢٣م، في عموم محافظات الجمهورية المحررة، والتحديات التي تواجه سير عملها.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الإرشاد، ووكيل قطاع التحفيظ، ورئيس المكتب الفني، ومدير عام الوعظ والإرشاد، ومدير عام مدراس تحفيظ القرآن الكريم، الوضع العام للمراكز الصيفية للوصول إلى المقترحات والتوصيات المناسبة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة ببرامج المراكز الصيفية ، وتحديث مخرجات التعليم والمناهج والتدريب وتعزيزها بما يسهم في تحسين أدائها باعتباره مسؤولية دينية ووطنية.

وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات، لما من شأنه القيام بدور المراكز الصيفية الإيجابي في تربية وتوجيه الأجيال على مبادئ الوسطية والاعتدال.