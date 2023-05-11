الرئيس يستقبل في عدن وفد عسكري مصري رفيع المستوى

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن وفد عسكري مصري رفيع المستوى، برئاسة اللواء اركان حرب محمد اسماعيل عبدالفتاح، الذي يزور عدن، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات وزارة الدفاع.

وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد العسكري المصري، وأشاد بالتطورات النوعية التي تشهدها الشقيقة مصر على مختلف الأصعدة، وخصوصاً في المجالين العسكري والأمني في ظل قيادتها الحكيمة.

كما أشاد الرئيس، بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، وبموقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري، وصولاً إلى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة سبأ.