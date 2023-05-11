العليمي يتحدث عن الهدن مع مليشيات الحوثي وبرنامج اقتصادي بالتنسيق مع السعودية والإمارات

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن اليمنيين اليوم يتطلعون إلى السلام الدائم والشامل، وأفاد بأن مجلس القيادة يدعم الجهود السعودية في إحلال السلام في اليمن ودورها كوسيط للوصول إلى حل سياسي شامل.
وأضاف العليمي "عودتنا الميليشيا على أنها ليست مع السلام ولا تخضع لسلام" و"من التحديات التي تواجهنا هي عدم استجابة الميليشيا لمشروع السلام ولخارطة الطريق التي تبنتها المملكة العربية السعودية".
مشددا على ضرورة استجابة "الميليشيات لمشروع خارطة الطريق الذي تبنته المملكة العربية السعودية.
وتابع "الميليشيا تستخدم الهدن استراحة محارب ونحن جربناها".. "نحن نريد وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي".
وتحدث في مقابلة متلفزة بثتها العربية عن مشاريع جديدة وذلك من خلال تنسيق واتفاق وتكامل بين البرنامج السعودي والحكومة في تحديد أولويات المناطق والاحتياجات من المشاريع"، موضحا أن "الحرب التي شنتها الميليشيا على البلاد دمرت كل القطاعات من صحة وتعليم وغيرهما".
ولفت إلى أن "الحكومة وضعت برنامجا اقتصاديا بالتنسيق مع السعودية والإمارات ، قائلا "نعلن اليوم أننا بصدد عمل برنامج إصلاح إداري وعرضه على مجلس القيادة الرئاسي، لأننا لسنا بحاجة لبرنامج اقتصادي فقط وإنما إداري أيضا".