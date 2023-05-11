تويتر تعلن عن بشرى سارة للمشتركين في ميزة المكالمات المجانية والرسائل المشفرة

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 737

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة "تويتر" إيلون ماسك، الأربعاء، عن إضافة خصائص جديدة على التطبيق من شأنها السماح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية، على غرار برامج أخرى متل "تلغرام" و"واتساب".

إضافة إلى ذلك، ستبدأ تويتر بتشفير الرسائل الخاصة التي يتبادلها المستخدمون، للحفاظ على خصوصياتهم، في خطوة يتوقع ماسك منها أن تزيد من أعداد مستخدمي منصته.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، إن المكالمات الصوتية والمرئية ستكون متاحة للمشتركين في تويتر قريبا.

وأضاف ماسك في تغريدته: "سيكون بإمكانكم التحدث إلى أي شخص في أي مكان في العالم، دون إعطائهم أرقام هواتفكم".

كما أعلن أن التحديث الأخير سيشمل قدرة المستخدمين على الرد على أي من الرسائل التي تصلهم، حتى لو كانت ضمن سلسلة (ثريد)، وإمكانية استخدام الرموز التعبيرية.

وتابع بأن المنصة ستبدأ بتشفير الرسائل الخاصة بين المستخدمين للحفاظ على خصوصياتهم. ونهاية الشهر الماضي، يعتزم إيلون ماسك إطلاق خطة لمنصة تويتر تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي بدل من المستخدمين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

وقال رجل الأعمال الملياردير على "تويتر": "هذا يمكّن المستخدمين الذين لم يشتركوا شهريا بدفع بدل أعلى مقابل قراءة كل مقالة بشكل عابر"، مضيفا أنه "يجب أن يشكل هذا مكسبا رئيسيا للمؤسسات الإعلامية والجمهور على حد سواء".

وأضاف أن الخطة ستبدأ بالظهور الشهر المقبل، لكنه لم يعط تفاصيل عن الأسعار بشكل دقيق أو النسبة التي ستتقاضاها منصة تويتر.

ويأتي هذا الإعلان بينما يكافح ماسك لجعل "تويتر" مربحا وسط خطط مثيرة للجدل.

وتكافح المؤسسات الإعلامية منذ مدة طويلة لوضع خطط اشتراك تعود عليها بما يغطي تكاليف تشغيلها، رغم اعتياد القراء على الأخبار المجانية على الإنترنت