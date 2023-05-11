الذهب يزداد بريقا بفضل ضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية

الخميس 11 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 545

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من خمسة بالمئة في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، مما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأميركي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل. أخبار ذات صلة هل بات الذهب قريباً من بلوغ عتبة الـ 2200 دولار للأونصة؟ خاص مع اقتراب الفيدرالي من محطته الأخيرة..

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وارتفعت أسعار الذهب في البداية أمس الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأميركية، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

في غضون ذلك، كثف الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على المشرعين الجمهوريين أمس الأربعاء للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بانزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

مجلس الذهب العالمي: غلاء الأسعار قلل الطلب على الذهب وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن أزمة سقف الديون دعمت أسعار الذهب على ما يبدو.

التغير في الأسعار بحلول الساعة 0131 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.58 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2041.80 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1115.92 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1604.23 دولار للأونصة