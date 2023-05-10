تفاصيل لم تُنشر من قبل.. ماذا فعل البرهان أثناء اقتحام مقره بالخرطوم؟

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حينما اندلع الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم قبل نحو شهر، بين الجيش بأسلحته الثقيلة وقوات الدعم السريع التي ولدت من رحم ميليشيا صحراوية ماهرة مزودة بأسلحة خفيفة، بدا الأمر وكأن الحرب محسومة لصالح قوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان.

لكن سرعان ما أدرك الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة أن سلاحي الجو والمدفعية وحدهما لن يوقفا جنود خصمه الذين تمكنوا من اقتحام مقر إقامته داخل مجمع قيادة الجيش في الساعات الأولى للقتال، وفقا لما قالته عشرة مصادر من طرفي الصراع لرويترز.

وقال أحد حراس البرهان الشخصيين لرويترز إن قائد الجيش والرئيس الفعلي للبلاد حمل بندقية كلاشنيكوف وفتح النار بنفسه قبل أن ينقله رجال الأمن إلى مكان آمن، كاشفاً عن تفاصيل لم تنشر من قبل توضح كيف كان من الممكن قتل البرهان أو الإطاحة به في الأيام الأولى للصراع الذي اندلع في 15 أبريل.

وقال الحارس الذي طلب عدم نشر اسمه إن مقاتلي قوات الدعم السريع قتلوا أكثر من 30 من حراس البرهان في المعركة التي تلت ذلك قبل أن ينسحبوا من المقر في العاصمة.

ولم يتسن لرويترز الوصول لممثلين عن الجيش وقوات الدعم السريع للتعليق على ما حدث في مقر إقامة البرهان أو على استراتيجية الجانبين.

القتال من مسافة قريبة

وتسلط هذه الرواية الضوء على الأسلوب المفضل لخصم البرهان الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، الشهير باسم حميدتي، وهو القتال من مسافات قريبة واستغلال نقاط القوة لدى قواته.

وبعد قرابة شهر من تفجر القتال، وعلى الرغم من الضربات الجوية شبه اليومية، لم يتمكن الجيش من طرد قوات الدعم السريع من العاصمة حيث يتمركز رجال حميدتي في مناطق سكنية وعدة مؤسسات رئيسية.

وعلى مدار السنوات العشرة الماضية، تحولت قوات الدعم السريع من مجرد قوة متشرذمة من مقاتلي الصحراء إلى جيش مواز تقريباً له قواعده في العاصمة ويملك ما يكفي من الإمدادات لإجبار البرهان على إجراء محادثات دون أمل في تحقيق نصر سريع. وانسحبت قوات الدعم السريع بسرعة من قواعدها في الخرطوم عندما اندلع القتال.

وأثار الصراع تساؤلات لدى عموم السودانيين حول كيف سمح الجيش لخصم له أن يتضخم بهذا الشكل خلال السنوات الماضية. ودفع الصراع الكثير من أبناء السودان إلى الهرب من العاصمة وذهب البعض منهم إلى أقاربهم وأصدقائهم في مناطق ريفية وفر البعض الآخر عبر الحدود إلى دول مجاورة.



وقال حسين أحمد، وهو يقف في صف طويل أمام أحد المخابز في الخرطوم، “لماذا يسمح الجيش لمليشيا بتهديد حياة الناس العاديين؟ أين كان قادة الجيش من كل هذا؟!”.

وتهدف قوات الدعم السريع إلى جر الجيش إلى حرب شوارع في المدن تتمتع فيها مركباتهم المزودة بسلاح خفيف بأفضلية على الدبابات والطائرات الحربية. وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ميليشيا الجنجويد العربية التي ساعدت الحكومة على إخماد انتفاضة سابقة في إقليم دارفور بغرب البلاد وكافأتها السلطة بتحويلها إلى قوة شبه عسكرية بموجب قانون.

وقال أحد مقاتلي قوات الدعم السريع عند نقطة تفتيش تابعة لهم في الخرطوم “على البرهان وقواته أن يكونوا شجعان ويحاربونا على الأرض وجهاً لوجه بدلاً من استخدام الطيران”.

كيف تنتشر قوات حميدتي؟

ترك مقاتلو قوات الدعم السريع قواعدهم التي تتعرض للضربات الجوية في العاصمة ولجأوا بدلاً من ذلك إلى الاحتماء في المنازل بعد طرد سكانها. ويقول سكان في الخرطوم إن قوات الدعم السريع توقف مركباتها قرب المنازل حتى لا يستهدفها الجيش بالضربات الجوية.

ولحميدتي عشرات الآلاف من المقاتلين في الخرطوم، لكن قوات البرهان الأكبر عددا منتشرة في جميع أنحاء البلاد ونادرا ما تظهر في العاصمة مما يعطي قوات الدعم السريع فرصة للتحصن.

واحتل رجال حميدتي مبان حكومية مثل مقر وزارة الداخلية ومقرات الشرطة واستولوا على إمدادات كبيرة من الوقود من مصفاة للنفط وعلى بنوك. ونشرت قوات الدعم السريع قناصة على أسطح المنازل.

واستولى مقاتلون آخرون في قوات الدعم السريع على منازل في حي راق بالخرطوم. والعديد من عناصر الدعم السريع مثلهم مثل قائدهم حميدتي ينتمون لقبيلة الرزيقات، أكبر القبائل العربية في دارفور، ويدينون له بالولاء.

ولتشديد سيطرتهم على العاصمة، نصبوا نقاط تفتيش في جميع أنحاء الخرطوم، ويدققون في بطاقات الهوية ويفتشون السيارات والأمتعة. وقال سكان إنهم يفتحون الهواتف المحمولة للبحث عن اتصالات بالجيش.