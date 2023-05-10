رئيس مجلس القيادة يفتتح عدداً من المشاريع التنموية في عدن

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دشن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية في البلاد.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاريع التي تم إطلاقها، تضمنت افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب، للمساهمة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وماجاورها؛ وذلك بعد أن تم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، حيث يضم المستشفى عيادات للعيون والأطفال والجلدية والأسنان والأذن والأنف والحنجرة والعظام والباطنية والصحة الإنجابية وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي، إضافة إلى مركز القلب والمختبر والصيدلية.



وأضافت بأنه تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بهدف رفع مستوى المطار وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة.



كما شملت حزمة المشاريع افتتاح 4 مدارس نموذجية حديثة، ضمن 31 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، في إطار 52 مشروع ومباردة تنموية في قطاع التعليم تشمل ايضاً مشروع طباعة وتوزيع 548.852 كتاب مدرسي، وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، و26 حافلة للنقل التعليمي.