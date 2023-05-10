طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الهند يناشدون الحكومة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناشد طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في مدينه ناندد الهندية اليوم الأربعاء الحكومة الشرعية بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .



وحمل الطلاب في بيان لهم وصل مأرب برس نسخة منه "الحكومة اليمنية كل التبعات التي من شانها أن تؤثر على حياة الطلاب والطالبات في الخارج وتعيق مسيرتهم العلمية.



فيما يلي نص البيان :

رغم تكرر المطالبات الطلابية الحقوقية عبر الخطابات الرسمية للسفارات والملحقيات الثقافية وتزايد الوقفات الاحتجاجية ونداءات الاستغاثة عبر الصحف والقنوات الإعلامية وكافة وسائل التواصل المسموعة والمرئية، تستمر حكومتنا اليمنية في صمتها المطبق، وتجاهلها المتعمد لأرقى الشرائح المجتمعية دون مراعاة للمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية.

عام ونصف العام من الكفاح والمثابرة في ميادين العلم والتفوق والإبداع والبحث العلمي رغم خذلان الحكومة وعدم تحويل كافة المستحقات المالية.

عام ونصف من المعاناة لتلبية المتطلبات المعيشية الأساسية والمستلزمات الصحية وتراكم الديون لتوفير أدوات البحث والوفاء بالرسوم الدراسية.

ومع استمرار هذه المعاناة، فإننا نؤكد على حقوقنا التي ينبغي معالجتها على وجه السرعة، وذلك على النحو الآتي:

1. سرعة صرف خمسة أرباع متأخرة ابتداء من الربع الثاني 2022 وحتى الربع الثاني 2023، وضمان صرفها بموعدها بداية أول شهر من كل ربع.

2. صرف قيمة بدل كتب للست السنوات الماضية وإعادة صرفها بانتظام لموفدي الجامعات دفعة واحدة حيث إنها موقفة منذ العام 2017 في مخالفة صريحة للقانون.

3. صرف بدل الطباعة وتذاكر السفر للخريجين وأسرهم وصرف ربع بدل تخرج لهم وفقاً للقانون.

4. صرف مستحقات الطلاب المنزلين بدون وجه حق وإعادتهم للكشوفات، واعتماد التمديد القانوني والاستثنائي للطلاب وخصوصاً في هذه الظروف أسوة بمن تم التمديد لهم واتضح ذلك في كشوفات الربع الرابع ٢٠٢١ المسربة.

5. اعتماد طلاب الاستمراريات المنتظمين بدراستهم حالياً في بلد الابتعاث.



6. إعادة أسماء مبتعثي الجامعات إلى كشوفات جامعاتهم بدلاً من كشوفات التعليم العالي كونهم مبتعثي جامعات بموجب قرارات الإيفاد.

7. اعتماد المساعدات المالية لطلاب التبادل الثقافي والنفقه الخاصه في الهند أسوة بزملائهم السابقين في الهند وبزملائهم من طلاب التبادل الثقافي في دول الابتعاث الأخرى.

8. اعتماد سياسات ابتعاث شفافة قائمة على المنافسة والنزاهة وسيادة القانون، ضمانًا لإتاحة الفرص أمام جميع أبناء الوطن في الحصول على حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون في التعليم والمواطنة المتساوية.

9. المعالجة العاجلة لوضع الطلاب اليمنيين الموفدين إلى السودان، بعد أن توقفت الدراسة هناك بسبب الأحداث الأخيرة.

وفي الختام نوجه نداءنا إلى كل مسؤول في الدولة غيور حريص على مستقبل الوطن ونماءه، وإلى كل صاحب صوت حر مسموع أن يسعوا جادين إلى الوقوف إلى جانب أبناءهم وبناتهم في مختلف دول الابتعاث.



كما نؤكد عزمنا على المضي قدماً للمطالبة بحقوقنا بكافة الطرق والوسائل المشروعة ونحمل الحكومة اليمنية كل التبعات التي من شانها أن تؤثر على حياة الطلاب والطالبات في الخارج وتعيق مسيرتهم العلمية.

صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في مدينه ناندد الهندية

الأربعاء ٢٠ شوال ١٤٤٤ه‍

الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣م