رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من الملك سلمان لحضور القمة العربية بـ جدة

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، دعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بمحافظة جدة السعودية في 19 الشهر الجاري.

وخلال لقاء تسليم الدعوة عبر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها المملكة قيادة وحكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح أعمال القمة العربية الاعتيادية الثانية والثلاثين، وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود السعودية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك الى آفاق ارحب، معربا عن ثقته بأن تمثل قمة جدة منعطفا هاما على هذا الصعيد.