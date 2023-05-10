إنطلاق مؤتمر دولي بمحافظة حضرموت

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بدأ بمدينة المكلا اليوم المؤتمر الدولي الأول لأمراض السرطان في اليمن بعنوان «التحديات وتوجهات المستقبل» الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب.
ويناقش المؤتمر 40 بحثا وورقة علمية من استشاريين وأطباء من اليمن وعبر الاتصال المرئي من 12 دولة عربية وأجنبية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني والفني الدكتور خالد الوصابي، أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية التخصصية في تعزيز العملية التعليمية والبحثية، بما يعود بالفائدة على المنظومة التعليمية والمجتمع.
فيما أشار نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، الى أهمية الالتزام بمبدأ الشراكة والتكامل بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص في تشجيع ودعم كل الأنشطة العلمية والعملية التي تصب في خدمة المواطن اليمني ، ومتابعة همومه الصحية في الداخل والخارج.