اللجنة الخاصة بمنفذ الوديعة تصل وتباشر عملها

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصلت اليوم الاربعاء، لجنة تقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري إلى المنفذ، لمباشرة أعمالها بحسب توجيهات محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت إن اللجنة باشرت أعمالها بالنزول إلى الميناء البري الواقع في مديرية العَبر، وهو المنفذ الوحيد المفتوح بين اليمن والسعودية.

وناقشت اللجنة مع الجهات العاملة في المنفذ الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج لهذا العام، وتنسيق الجهود فيما بينها، من أجل تسيير الأمور بسهولة ويسر.

وكان محافظ حضرموت أصدر، قبل يومين، قراراً بتشكيل اللجنة، وذلك عقب زيارة نفذها، برفقة رئيس الأركان ومسؤولين آخرين للمنفذ.

وامس أصدرت إدارة منفذ الوديعة في محافظة حضرموت، تنويها بخصوص السفر البري إلى السعودية.

وقالت إن المنفذ مفتوح بشكل طبيعي ويمكن للمسافرين المعتمرين الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت أنه يمكن الآن السفر عبر منفذ الوديعة البري على متن السيارات الخاصة الصغيرة وباصات النقل.