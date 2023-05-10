عزل الرئيس وحل البرلمان.. مقارنة بين نظام الحكم في تركيا مع الأنظمة الأخرى بالعالم اللجنة الخاصة بمنفذ الوديعة تصل وتباشر عملها الحوثيون يتحدثون عن ''انقلاب كامل'' في الجنوب صحيفة لبنانية تكشف عن خلاف جديد بين الحوثيين والسعودية والعرض الذي رفضته المليشيات السعودية تحسم قرارها بشأن العلاقة مع سوريا وتوضح أوروبا تضغط على روسيا وتصنف ''فاغنر'' منظمة إرهابية تراجع أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية اشتباكات متقطعة وتدهور أمني فضيع.. تفاصيل المعارك اليوم الـ25 من الحرب في السودان تعرف على اسباب تفجير الأزمة.. تفاصيل عقد ميسي كـ سفير للسياحة في السعودية السفير "آل جابر" في عدن لمناقشة جهود الوساطة السعودية وفرص الحل السياسي
وصفت جماعة الحوثي مخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي، الذي دعا إليه المجلس الانتقالي، بأنه خطوة تصعيدية وانقلاب كامل على كيان الجمهورية اليمنية.
وقال القيادي في المليشيا، عبدالملك العجري، إن تلك الخطوة التصعيدية لا يمكن أن تتم من دون ضوء أخضر من دول التحالف.
وأضاف أن الترتيب لعودة قيادات الانتقالي بهدف التحضير لهذه الخطوة التصعيدية في سياق الأجواء التفاوضية القائمة ومساعي السلطنة، خلال الفترة الماضية، لا تعكس نوايا طيبة تجاه التفاهمات القائمة وتجاه اليمن ووحدته، وفق تعبيره.
وكان اللقاء التشاوري الجنوبي قد أقر عددا من الوثائق، التي تؤكد على الانفصال، وإخراج أي قوات غير جنوبية من محافظات الجنوب.
وتضمنت الوثائق أسس المرحلة المقبلة، بما فيها التوافق على بناء ما تسميها دولة الجنوب، وإتمام السيطرة العسكرية لقوات المجلس الانتقالي، وترتيب أوضاع أي تشكيلات عسكرية جنوبية غير منضوية في إطار هذه القوات.