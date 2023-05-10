الحوثيون يتحدثون عن ''انقلاب كامل'' في الجنوب

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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وصفت جماعة الحوثي مخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي، الذي دعا إليه المجلس الانتقالي، بأنه خطوة تصعيدية وانقلاب كامل على كيان الجمهورية اليمنية.

وقال القيادي في المليشيا، عبدالملك العجري، إن تلك الخطوة التصعيدية لا يمكن أن تتم من دون ضوء أخضر من دول التحالف.

وأضاف أن الترتيب لعودة قيادات الانتقالي بهدف التحضير لهذه الخطوة التصعيدية في سياق الأجواء التفاوضية القائمة ومساعي السلطنة، خلال الفترة الماضية، لا تعكس نوايا طيبة تجاه التفاهمات القائمة وتجاه اليمن ووحدته، وفق تعبيره.

وكان اللقاء التشاوري الجنوبي قد أقر عددا من الوثائق، التي تؤكد على الانفصال، وإخراج أي قوات غير جنوبية من محافظات الجنوب.

وتضمنت الوثائق أسس المرحلة المقبلة، بما فيها التوافق على بناء ما تسميها دولة الجنوب، وإتمام السيطرة العسكرية لقوات المجلس الانتقالي، وترتيب أوضاع أي تشكيلات عسكرية جنوبية غير منضوية في إطار هذه القوات.