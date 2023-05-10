صحيفة لبنانية تكشف عن خلاف جديد بين الحوثيين والسعودية والعرض الذي رفضته المليشيات

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر صحفية عن بروز خلافات جديدة بين السعودية والحوثيين قد تدفع إلى تعليق المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وزعمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله الموالي لإيران، إن السعودية تسعى إلى التهرب من التفاهمات الأخيرة المبرمة مع الحوثيين، والدفع نحو وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة.

وأشارت الى أن السعودية تحاول حشد المزيد من المواقف الدولية لإخراج خطّتها المقدمة قبل عامين، متجاهلةً التفاهمات الأخيرة، التي تُلزمها بمعالجة الملفّ الإنساني، بعيداً عن الملفَّين العسكري والسياسي، حد تعبير الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن قيادة الحوثيين رفضت العرض، الذي قدمه المستشار العسكري للمبعوث الأممي، والمتضمن ترحيل تنفيذ المطالب الإنسانية إلى ما بعد وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعما إقليميا لتسوية النزاع في البلاد بشكل مستدام.

وقال مكتب المبعوث، في بيان، إن غروندبرغ التقى، الثلاثاء، في ‎الإمارات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، ومسؤولين إماراتيين.

وأضاف أن غروندبرغ ناقش مع المحرمي جهود الوساطة، التي تبذلها الأمم المتحدة، وسبل بناء التوافق للمضي قدما نحو عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية، والتوصل إلى حل شامل للأزمة.