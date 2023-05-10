اشتباكات متقطعة وتدهور أمني فضيع.. تفاصيل المعارك اليوم الـ25 من الحرب في السودان

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تدخل الأزمة في السودان يومها الخامس والعشرين، الأربعاء، وسط استمرار لجهود إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن غياب أرضية للتفاهم ترك الوضع على حاله لتتجدد الاشتباكات وتواصل حصد الضحايا، وسط تردي الأوضاع المعيشية من انقطاع مياه وكهرباء وإنترنت.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بسماع دوي غارات عنيفة للطيران الحربي، صباح اليوم، وسماع دوي انفجارات واشتباكات وسط الخرطوم.

في آخر إحصاء لعدد الضحايا، كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات في السودان وصل إلى 604 قتلى بينهم مدنيون.

كما أن القتال أدى إلى إصابة ما يزيد على 5100 شخص نقلا عن المنظمة. وفي الأثناء، باتت عمليات النهب والسرقة عنوانا رئيسيا للأزمة في السودان، وهو ما تطرقت إليه منظمات دولية.

فقد أدانت منظمة الأمم المتحدة نهب مجمع رئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة الخرطوم، مؤكدة تأثر وكالات الأمم المتحدة وجميع شركائها في المجال الإنساني بأعمال النهب في السودان.

ودعت المنظمة الأممية إلى ضرورة حماية واحترام العاملين في المرافق الإنسانية بما في ذلك المستشفيات دون أن تتهم أي طرف محدد.

ومع دخول الحرب في السودان أسبوعها الرابع لتُحدث انعكاسات متعددة على المواطنين في كثير من أنحاء الخرطوم، حيث تعرّضت الكثير من الأسواق والمحال التجارية والمنازلِ للسرقة جرّاءَ انفلات الأمن، ما دفع المواطنين إلى البحث عن حلول لتأمين أحيائهم وممتلكاتهم بأنُفُسهم.

واضطر المدنيون في عديد أحياء العاصمة السودانية الخرطوم إلى تشكيل دوريات حراسة لتأمين منازلهم وممتلكاتهم في ظل استفحال ظاهرة السطو والنهب نتيجة التدهور الأمني الناجم عن استمرار الاشتباكات المسلحة الدائرة في البلاد منذ أسابيع.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تضاعف عدد النازحين داخل السودان ليصل إلى أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع