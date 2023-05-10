تعرف على اسباب تفجير الأزمة.. تفاصيل عقد ميسي كـ سفير للسياحة في السعودية

الأربعاء 10 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، الثلاثاء، عن بنود عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مع السعودية كسفير للسياحة للمملكة.

وتواجد ميسي في السعودية الأسبوع الماضي، ضمن خطة عمله مع المملكة، الأمر الذي عرضه لعقوبات قوية من جانب ناديه، قبل رفعها مؤخرا.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن ميسي سيتقاضى 7 ملايين ونصف المليون يورو في عام 2022، ومثلهم في 2023، بشرط تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، أما دون ذلك فسيتقاضى مبالغ مقابل الفعاليات التي سيشارك بها فقط".

وأضاف التقرير أن السعودية ملتزمة بتوفير طائرة خاصة للأسطورة الأرجنتيني، إلى جانب إقامة خاصة له ولعائلته، كما يتيح له العقد اصطحاب 20 شخصا معه كحد أقصى.

يذكر، أن اسم ميسي ارتبط مؤخرا بالانتقال لصفوف الهلال السعودي، بدءا من الموسم المقبل، مقابل 500 مليون يورو في الموسم الواحد