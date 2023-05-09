آخر الاخبار

إدارة منفذ الوديعة تصدر تنويها بخصوص السفر إلى السعودية شبوة.. عوض الوزير يترأس اجتماعاً موسعاً للقيادات العسكرية والأمنية مليشيات الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في البيضاء تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع السفير السعودي بـ عدن الاستهداف الغربي لتركيا من السلطان عبد الحميد إلى الرئيس أردوغان السفير اليمني بالدوحة يطلع الحكومة القطرية بمستجدات الوضع السياسي وعراقيل المليشيا الحوثية محمد آل جابر يصل عدن .. تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير السعودي وزارة الأوقاف تطلق نداًء عاجلًا بشأن معسكرات التدريب القتالي للمغرر بهم في معسكرات الصيف الحوثية محافظة الجوف تقر اقامة 15 مركزا صيفيا ومخيما كشفيا ماسك يُعلن عن أكبر عملية تطهير للحسابات في تاريخ تويتر

إدارة منفذ الوديعة تصدر تنويها بخصوص السفر إلى السعودية

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 141

أصدرت إدارة منفذ الوديعة في محافظة حضرموت، تنويها بخصوص السفر البري إلى السعودية. 
 
وقالت إدارة المنفذ إنه مفتوح بشكل طبيعي ويمكن للمسافرين المعتمرين الانتقال إلى المملكة العربية السعودية. 

وأفادت أنه يمكن الآن السفر عبر منفذ الوديعة البري على متن السيارات الخاصة الصغيرة وباصات النقل. 

 
إقراء أيضاً
شبوة.. عوض الوزير يترأس اجتماعاً موسعاً للقيادات العسكرية والأمنية
مليشيات الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في البيضاء
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع السفير السعودي بـ عدن
السفير اليمني بالدوحة يطلع الحكومة القطرية بمستجدات الوضع السياسي وعراقيل المل
محمد آل جابر يصل عدن .. تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير السعودي
وزارة الأوقاف تطلق نداًء عاجلًا بشأن معسكرات التدريب القتالي للمغرر بهم في معسكرا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس