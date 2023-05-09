إدارة منفذ الوديعة تصدر تنويها بخصوص السفر إلى السعودية

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أصدرت إدارة منفذ الوديعة في محافظة حضرموت، تنويها بخصوص السفر البري إلى السعودية.
وقالت إدارة المنفذ إنه مفتوح بشكل طبيعي ويمكن للمسافرين المعتمرين الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.
وأفادت أنه يمكن الآن السفر عبر منفذ الوديعة البري على متن السيارات الخاصة الصغيرة وباصات النقل.