شبوة.. عوض الوزير يترأس اجتماعاً موسعاً للقيادات العسكرية والأمنية

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 226

ترأس محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية الشيخ عوض الوزير، اليوم، اجتماعاً موسعاً للقيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة وسبل تدعيم وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار.

وأطلع المحافظ الحاضرين على نتائج الزيارة الميدانية لرئيس هيئة الأركان العامة ووكيل وزارة الداخلية وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني إلى المحافظة والذين أشادوا بالتنسيق المثمر والانضباط العسكري لدى الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية.

وأكد محافظ شبوة، أن التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة انعكس إيجاباً على تطور الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة في مختلف الجوانب.. مثمناً دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والتنموية.

ومن جانبهم، أكد قادة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية، حرصهم الكامل على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر فيما بينهم للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.