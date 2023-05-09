مليشيات الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في البيضاء

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبأ

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شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، حملة اختطافات تعسفية طالت العشرات من ابناء قرية بيت الخضر بمديرية السوادية محافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيا مدججة بعشرات آليات والعربات العسكرية، داهمت قرية بيت الخضر عند الساعة الخامسة من صباح اليوم، واختطفت قرابة 40 مواطناً من ابناء المنطقة.

ورصدت منظمات حقوقية محلية قرابة 400 إنتهاك إرتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال العام الماضي توزعت بين القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحجز ومصادرة 21 منزلاً لشخصيات اجتماعية وسياسية مناهضة لمشروعها الطائفي، إلى جانب التهديد ومنع التنقل وغيرها من الانتهاكات التي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.